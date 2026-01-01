Bugünkü ROVR Network Fiyatı

Bugünkü ROVR Network (ROVR) fiyatı $ 0,00793 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut ROVR / USD dönüşüm oranı ROVR başına $ 0,00793 şeklindedir.

ROVR Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,71M ile 1770. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 215,29M ROVR şeklindedir. Son 24 saat içinde ROVR, $ 0,007805 (en düşük) ile $ 0,008052 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,021590040558154902 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,007808425247597081 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROVR, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde -%2,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 96,97K seviyesine ulaştı.

ROVR Network (ROVR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1770 Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) $ 96,97K$ 96,97K $ 96,97K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,30M$ 79,30M $ 79,30M Dolaşım Arzı 215,29M 215,29M 215,29M Maksimum Arz 9.999.998.876 9.999.998.876 9.999.998.876 Toplam Arz 9.999.998.876 9.999.998.876 9.999.998.876 Dolaşım Oranı %2,15 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki ROVR Network piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 96,97K. Dolaşımdaki ROVR arzı 215,29M olup, toplam arzı 9999998876. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,30M.