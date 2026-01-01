Bugünkü ResearchHub Fiyatı

Bugünkü ResearchHub (RSC) fiyatı $ 0,1132 olup, son 24 saatte % 6,52 değişim gösterdi. Mevcut RSC / USD dönüşüm oranı RSC başına $ 0,1132 şeklindedir.

ResearchHub, şu anda piyasa değeri açısından -- ile 482. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RSC şeklindedir. Son 24 saat içinde RSC, $ 0,1114 (en düşük) ile $ 0,1225 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,5109694213523286 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003447549525926296 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RSC, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%19,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,30K seviyesine ulaştı.

ResearchHub (RSC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.482 Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,30K$ 56,30K $ 56,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 113,20M$ 113,20M $ 113,20M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki ResearchHub piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,30K. Dolaşımdaki RSC arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 113,20M.