Bugünkü RateX Fiyatı

Bugünkü RateX (RTX) fiyatı $ 2,928 olup, son 24 saatte % 5,41 değişim gösterdi. Mevcut RTX / USD dönüşüm oranı RTX başına $ 2,928 şeklindedir.

RateX, şu anda piyasa değeri açısından $ 48,78M ile 425. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 16,66M RTX şeklindedir. Son 24 saat içinde RTX, $ 2,658 (en düşük) ile $ 3,22 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,465709605049031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,2236605957821844 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RTX, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%5,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 127,63K seviyesine ulaştı.

RateX (RTX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.425 Piyasa Değeri $ 48,78M Hacim (24 Sa) $ 127,63K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 292,80M Dolaşım Arzı 16,66M Maksimum Arz 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 Dolaşım Oranı %16,66 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki RateX piyasa değeri $ 48,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 127,63K. Dolaşımdaki RTX arzı 16,66M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 292,80M.