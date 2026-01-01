RateX Fiyatı(RTX)
Bugünkü RateX (RTX) fiyatı $ 2,928 olup, son 24 saatte % 5,41 değişim gösterdi. Mevcut RTX / USD dönüşüm oranı RTX başına $ 2,928 şeklindedir.
RateX, şu anda piyasa değeri açısından $ 48,78M ile 425. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 16,66M RTX şeklindedir. Son 24 saat içinde RTX, $ 2,658 (en düşük) ile $ 3,22 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,465709605049031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,2236605957821844 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, RTX, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%5,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 127,63K seviyesine ulaştı.
Şu anki RateX piyasa değeri $ 48,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 127,63K. Dolaşımdaki RTX arzı 16,66M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 292,80M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için RateX fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,16775
|-%5,41
|30 Gün
|$ +2,428
|+%485,60
|60 Gün
|$ +2,428
|+%485,60
|90 Gün
|$ +2,428
|+%485,60
Bugün, RTX, $ -0,16775 (-%5,41) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,428 (+%485,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RTX değişimi $ +2,428 (+%485,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,428 (+%485,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
RateX (RTX) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
RateX Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında RateX fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
RateX is a margin and spot yield trading protocol operating across multiple chains, providing yield tokenization, as well as yield and principal splitting and trading. On RateX, users can trade Yield Tokens (YT) of various yield-bearing assets (YBA) with leverage, benefiting from yield movements in a capital-efficient way.
RateX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-01 20:23:25
|Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
|01-01 17:18:39
|Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
|01-01 12:57:08
|Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
|01-01 04:40:44
|Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
|12-31 19:57:34
|Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
|12-31 19:32:39
|Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
