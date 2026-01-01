Bugünkü Runwago Fiyatı

Bugünkü Runwago (RUNWAGO) fiyatı $ 0,02946 olup, son 24 saatte % 2,51 değişim gösterdi. Mevcut RUNWAGO / USD dönüşüm oranı RUNWAGO başına $ 0,02946 şeklindedir.

Runwago, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3851. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 RUNWAGO şeklindedir. Son 24 saat içinde RUNWAGO, $ 0,02946 (en düşük) ile $ 0,03128 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0835555409997446 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,011756243274151316 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUNWAGO, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde +%8,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,77K seviyesine ulaştı.

Runwago (RUNWAGO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3851 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 3,77K$ 3,77K $ 3,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,95M$ 2,95M $ 2,95M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

