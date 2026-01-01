Bugünkü SENTRAI Fiyatı

Bugünkü SENTRAI (SAII) fiyatı $ 0,000153 olup, son 24 saatte % 49,00 değişim gösterdi. Mevcut SAII / USD dönüşüm oranı SAII başına $ 0,000153 şeklindedir.

SENTRAI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SAII şeklindedir. Son 24 saat içinde SAII, $ 0,000151 (en düşük) ile $ 0,000547 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAII, son bir saatte -%3,17 ve son 7 günde -%40,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 277,26K seviyesine ulaştı.

SENTRAI (SAII) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 277,26K$ 277,26K $ 277,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45.900.000.000,00T$ 45.900.000.000,00T $ 45.900.000.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 300.000.000.000.000.000.000.000.000 300.000.000.000.000.000.000.000.000 300.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SENTRAI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 277,26K. Dolaşımdaki SAII arzı -- olup, toplam arzı 300000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45.900.000.000,00T.