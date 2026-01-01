Bugünkü Sapien Fiyatı

Bugünkü Sapien (SAPIEN) fiyatı $ 0,13185 olup, son 24 saatte % 6,08 değişim gösterdi. Mevcut SAPIEN / USD dönüşüm oranı SAPIEN başına $ 0,13185 şeklindedir.

Sapien, şu anda piyasa değeri açısından $ 32,96M ile 548. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M SAPIEN şeklindedir. Son 24 saat içinde SAPIEN, $ 0,12887 (en düşük) ile $ 0,16246 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5501803108179243 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,051122873927006145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAPIEN, son bir saatte +%0,74 ve son 7 günde +%7,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 546,43K seviyesine ulaştı.

Sapien (SAPIEN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.548 Piyasa Değeri $ 32,96M$ 32,96M $ 32,96M Hacim (24 Sa) $ 546,43K$ 546,43K $ 546,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,85M$ 131,85M $ 131,85M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Sapien piyasa değeri $ 32,96M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 546,43K. Dolaşımdaki SAPIEN arzı 250,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 131,85M.