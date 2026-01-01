Bugünkü Sentism Fiyatı

Bugünkü Sentism (SENTIS) fiyatı $ 0,05698 olup, son 24 saatte % 4,87 değişim gösterdi. Mevcut SENTIS / USD dönüşüm oranı SENTIS başına $ 0,05698 şeklindedir.

Sentism, şu anda piyasa değeri açısından $ 11,17M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,00M SENTIS şeklindedir. Son 24 saat içinde SENTIS, $ 0,0559 (en düşük) ile $ 0,06094 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SENTIS, son bir saatte -%2,74 ve son 7 günde -%77,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 346,41K seviyesine ulaştı.

Sentism (SENTIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,17M$ 11,17M $ 11,17M Hacim (24 Sa) $ 346,41K$ 346,41K $ 346,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,98M$ 56,98M $ 56,98M Dolaşım Arzı 196,00M 196,00M 196,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %19,60 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Sentism piyasa değeri $ 11,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 346,41K. Dolaşımdaki SENTIS arzı 196,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,98M.