SHARDS Fiyatı(SHARDS)

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

SHARDS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için SHARDS (SHARDS) mevcut fiyatı -- USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. SHARDS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar SHARDS Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SHARDS fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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SHARDS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SHARDS fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü SHARDS Fiyatı Değişimi

Bugün, SHARDS, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SHARDS 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SHARDS 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SHARDS değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SHARDS 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SHARDS Fiyat Bilgisi

En güncel SHARDS fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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SHARDS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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SHARDS (SHARDS) Nedir?

SHARDS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHARDS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SHARDS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SHARDS hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SHARDS satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SHARDS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SHARDS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHARDS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SHARDS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SHARDS Fiyat Geçmişi

SHARDS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHARDS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SHARDS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SHARDS (SHARDS) Satın Alma

Nasıl SHARDS satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SHARDS Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHARDS / VND
--
1 SHARDS / AUD
A$--
1 SHARDS / GBP
--
1 SHARDS / EUR
--
1 SHARDS / USD
$--
1 SHARDS / MYR
RM--
1 SHARDS / TRY
--
1 SHARDS / JPY
¥--
1 SHARDS / RUB
--
1 SHARDS / INR
--
1 SHARDS / IDR
Rp--
1 SHARDS / KRW
--
1 SHARDS / PHP
--
1 SHARDS / EGP
￡E.--
1 SHARDS / BRL
R$--
1 SHARDS / CAD
C$--
1 SHARDS / BDT
--
1 SHARDS / NGN
--
1 SHARDS / UAH
--
1 SHARDS / VES
Bs--
1 SHARDS / PKR
Rs--
1 SHARDS / KZT
--
1 SHARDS / THB
฿--
1 SHARDS / TWD
NT$--
1 SHARDS / AED
د.إ--
1 SHARDS / CHF
Fr--
1 SHARDS / HKD
HK$--
1 SHARDS / MAD
.د.م--
1 SHARDS / MXN
$--

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