Bugünkü MoneySharks Fiyatı

Bugünkü MoneySharks (SHARKS) fiyatı $ 0,00005632 olup, son 24 saatte % 3,51 değişim gösterdi. Mevcut SHARKS / USD dönüşüm oranı SHARKS başına $ 0,00005632 şeklindedir.

MoneySharks, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SHARKS şeklindedir. Son 24 saat içinde SHARKS, $ 0,00005354 (en düşük) ile $ 0,00006189 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHARKS, son bir saatte +%1,04 ve son 7 günde -%4,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,77K seviyesine ulaştı.

MoneySharks (SHARKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 52,77K$ 52,77K $ 52,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki MoneySharks piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,77K. Dolaşımdaki SHARKS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.