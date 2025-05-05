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Shardeum Fiyatı(SHM)

USD

Shardeum (SHM) Canlı Fiyat Grafiği

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SHM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Shardeum (SHM) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. SHM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Shardeum Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Shardeum fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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SHM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Shardeum fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü Shardeum Fiyatı Değişimi

Bugün, SHM, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Shardeum 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Shardeum 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SHM değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Shardeum 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SHM Fiyat Bilgisi

En güncel Shardeum fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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SHM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Shardeum (SHM) Nedir?

Shardeum, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Shardeum yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SHM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Shardeum hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Shardeum satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Shardeum Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Shardeum, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Shardeum fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Shardeum Fiyat Geçmişi

SHM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Shardeum fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Shardeum (SHM) Satın Alma

Nasıl Shardeum satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Shardeum Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SHM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHM / VND
0
1 SHM / AUD
A$0
1 SHM / GBP
0
1 SHM / EUR
0
1 SHM / USD
$0
1 SHM / MYR
RM0
1 SHM / TRY
0
1 SHM / JPY
¥0
1 SHM / RUB
0
1 SHM / INR
0
1 SHM / IDR
Rp0
1 SHM / KRW
0
1 SHM / PHP
0
1 SHM / EGP
￡E.0
1 SHM / BRL
R$0
1 SHM / CAD
C$0
1 SHM / BDT
0
1 SHM / NGN
0
1 SHM / UAH
0
1 SHM / VES
Bs0
1 SHM / PKR
Rs0
1 SHM / KZT
0
1 SHM / THB
฿0
1 SHM / TWD
NT$0
1 SHM / AED
د.إ0
1 SHM / CHF
Fr0
1 SHM / HKD
HK$0
1 SHM / MAD
.د.م0
1 SHM / MXN
$0

Shardeum Kaynağı

Shardeum hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Shardeum Websitesi

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