Bugünkü SILVER Fiyatı

Bugünkü SILVER (SILVER) fiyatı $ 0,000000000000236 olup, son 24 saatte % 17,19 değişim gösterdi. Mevcut SILVER / USD dönüşüm oranı SILVER başına $ 0,000000000000236 şeklindedir.

SILVER, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5234. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 SILVER şeklindedir. Son 24 saat içinde SILVER, $ 0,000000000000189 (en düşük) ile $ 0,000000000000309 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000000002018195 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000000000000295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SILVER, son bir saatte +%16,83 ve son 7 günde +%321,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,92K seviyesine ulaştı.

SILVER (SILVER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5234 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 4,92K$ 4,92K $ 4,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,28K$ 99,28K $ 99,28K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Toplam Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SILVER piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,92K. Dolaşımdaki SILVER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,28K.