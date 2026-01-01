Bugünkü SatLayer Fiyatı

Bugünkü SatLayer (SLAY) fiyatı $ 0,002309 olup, son 24 saatte % 1,54 değişim gösterdi. Mevcut SLAY / USD dönüşüm oranı SLAY başına $ 0,002309 şeklindedir.

SatLayer, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SLAY şeklindedir. Son 24 saat içinde SLAY, $ 0,002263 (en düşük) ile $ 0,00238 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLAY, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde -%20,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,04K seviyesine ulaştı.

SatLayer (SLAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 58,04K$ 58,04K $ 58,04K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,85M$ 4,85M $ 4,85M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

