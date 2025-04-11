Smooth Love Potion (SLP) Nedir?

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

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Smooth Love Potion Fiyat Geleceği Tahmini

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Smooth Love Potion Fiyat Geçmişi

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Smooth Love Potion (SLP) Satın Alma

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SLP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SLP / VND ₫ 36.999963 1 SLP / AUD A$ 0.0023088 1 SLP / GBP ￡ 0.00109668 1 SLP / EUR € 0.00126984 1 SLP / USD $ 0.001443 1 SLP / MYR RM 0.00637806 1 SLP / TRY ₺ 0.05492058 1 SLP / JPY ¥ 0.20708493 1 SLP / RUB ₽ 0.12085125 1 SLP / INR ₹ 0.12437217 1 SLP / IDR Rp 24.45762345 1 SLP / KRW ₩ 2.0555535 1 SLP / PHP ₱ 0.08219328 1 SLP / EGP ￡E. 0.07405476 1 SLP / BRL R$ 0.00848484 1 SLP / CAD C$ 0.00200577 1 SLP / BDT ৳ 0.17536779 1 SLP / NGN ₦ 2.30510592 1 SLP / UAH ₴ 0.0597402 1 SLP / VES Bs 0.102453 1 SLP / PKR Rs 0.40464606 1 SLP / KZT ₸ 0.74572797 1 SLP / THB ฿ 0.04831164 1 SLP / TWD NT$ 0.04658004 1 SLP / AED د.إ 0.00529581 1 SLP / CHF Fr 0.00116883 1 SLP / HKD HK$ 0.01118325 1 SLP / MAD .د.م 0.0134199 1 SLP / MXN $ 0.02945163

Smooth Love Potion Kaynağı

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