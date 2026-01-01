Bugünkü SLIMEX Fiyatı

Bugünkü SLIMEX (SLX) fiyatı $ 0,007113 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut SLX / USD dönüşüm oranı SLX başına $ 0,007113 şeklindedir.

SLIMEX, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,33M ile 929. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,73B SLX şeklindedir. Son 24 saat içinde SLX, $ 0,006666 (en düşük) ile $ 0,007521 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0201275829066775 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005582250839159196 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLX, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%2,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,20K seviyesine ulaştı.

SLIMEX (SLX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.929 Piyasa Değeri $ 12,33M$ 12,33M $ 12,33M Hacim (24 Sa) $ 10,20K$ 10,20K $ 10,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,13M$ 71,13M $ 71,13M Dolaşım Arzı 1,73B 1,73B 1,73B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %17,33 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SLIMEX piyasa değeri $ 12,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,20K. Dolaşımdaki SLX arzı 1,73B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,13M.