Real Smurf Cat (SMURFCAT) Nedir?

SMURFCAT (Shailushai olarak da bilinir), Ethereum'da başlatılan deflasyonist bir memecoindir. Kripto para birimi, orijinal olarak Nate Hallinan tarafından oluşturulan ve TikTok'ta popüler hale getirilen Smurf Cat internet meme'ine bir övgü olarak yaratıldı. Meme, görüntüdeki Smurf Cat'in photoshopsuz ve gerçek olduğu fikrinden yararlanıyor.

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Real Smurf Cat Fiyat Geçmişi

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Real Smurf Cat Kaynağı

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