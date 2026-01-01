Bugünkü SN51 Fiyatı

Bugünkü SN51 (SN51) fiyatı $ 12,15 olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut SN51 / USD dönüşüm oranı SN51 başına $ 12,15 şeklindedir.

SN51, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SN51 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN51, $ 12,15 (en düşük) ile $ 12,28 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN51, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 361,13 seviyesine ulaştı.

SN51 (SN51) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 361,13$ 361,13 $ 361,13 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 255,15M$ 255,15M $ 255,15M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TAO

Şu anki SN51 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 361,13. Dolaşımdaki SN51 arzı -- olup, toplam arzı 21000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 255,15M.