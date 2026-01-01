Bugünkü SN64 Fiyatı

Bugünkü SN64 (SN64) fiyatı $ 18,37 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut SN64 / USD dönüşüm oranı SN64 başına $ 18,37 şeklindedir.

SN64, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SN64 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN64, $ 18,23 (en düşük) ile $ 18,37 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN64, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 25,27 seviyesine ulaştı.

SN64 (SN64) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 25,27$ 25,27 $ 25,27 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,58B$ 38,58B $ 38,58B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.100.000.064 2.100.000.064 2.100.000.064 Herkese Açık Blok Zinciri TAO

Şu anki SN64 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 25,27. Dolaşımdaki SN64 arzı -- olup, toplam arzı 2100000064. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,58B.