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Spain National Fan Fiyatı(SNFT)

USD

Spain National Fan (SNFT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.02111
$0.02111$0.02111
-9.16%(1D)

SNFT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Spain National Fan (SNFT) mevcut fiyatı 0.02111 USD ve mevcut piyasa değeri $ 483.49K USD. SNFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Spain National Fan Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.34K USD
- Gün içindeki Spain National Fan fiyat değişimi -9.16%
- Dolaşımdaki arz: 22.90M USD.

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SNFT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Spain National Fan fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0021287-9.16%
30 Gün$ -0.00949-31.02%
60 Gün$ -0.00609-22.39%
90 Gün$ -0.00633-23.07%
Bugünkü Spain National Fan Fiyatı Değişimi

Bugün, SNFT, $ -0.0021287 (-9.16%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Spain National Fan 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.00949 (-31.02%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Spain National Fan 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SNFT değişimi $ -0.00609 (-22.39%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Spain National Fan 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.00633 (-23.07%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SNFT Fiyat Bilgisi

En güncel Spain National Fan fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.02111
$ 0.02111$ 0.02111

$ 0.02446
$ 0.02446$ 0.02446

$ 0.8735
$ 0.8735$ 0.8735

-8.94%

-9.16%

-23.55%

SNFT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 483.49K
$ 483.49K$ 483.49K

$ 54.34K
$ 54.34K$ 54.34K

22.90M
22.90M 22.90M

Spain National Fan (SNFT) Nedir?

İspanya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni (Spain National Fan Token), taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. İspanya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.

Spain National Fan, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Spain National Fan yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Spain National Fan Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Spain National Fan, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SNFT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Spain National Fan fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Spain National Fan Fiyat Geçmişi

SNFT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SNFT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Spain National Fan fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Spain National Fan (SNFT) Satın Alma

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SNFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNFT / VND
541.28151
1 SNFT / AUD
A$0.033776
1 SNFT / GBP
0.0160436
1 SNFT / EUR
0.0185768
1 SNFT / USD
$0.02111
1 SNFT / MYR
RM0.0933062
1 SNFT / TRY
0.8034466
1 SNFT / JPY
¥3.037729
1 SNFT / RUB
1.7603629
1 SNFT / INR
1.8177821
1 SNFT / IDR
Rp357.7965565
1 SNFT / KRW
29.9856995
1 SNFT / PHP
1.2024256
1 SNFT / EGP
￡E.1.0839985
1 SNFT / BRL
R$0.1237046
1 SNFT / CAD
C$0.0293429
1 SNFT / BDT
2.5654983
1 SNFT / NGN
33.7219584
1 SNFT / UAH
0.873954
1 SNFT / VES
Bs1.49881
1 SNFT / PKR
Rs5.9196662
1 SNFT / KZT
10.9094369
1 SNFT / THB
฿0.7067628
1 SNFT / TWD
NT$0.6829085
1 SNFT / AED
د.إ0.0774737
1 SNFT / CHF
Fr0.0170991
1 SNFT / HKD
HK$0.1636025
1 SNFT / MAD
.د.م0.196323
1 SNFT / MXN
$0.4291663

Spain National Fan Kaynağı

Spain National Fan hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Spain National Fan Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SNFT
USD

1 SNFT = 0.02111 USD

Al-Sat

SNFTUSDT
$0.02111
$0.02111$0.02111
-6.02%

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