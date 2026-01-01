Bugünkü Snowflake Fiyatı

Bugünkü Snowflake (SNOWON) fiyatı $ 219,93 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut SNOWON / USD dönüşüm oranı SNOWON başına $ 219,93 şeklindedir.

Snowflake, şu anda piyasa değeri açısından $ 726,38K ile 2203. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,30K SNOWON şeklindedir. Son 24 saat içinde SNOWON, $ 218,98 (en düşük) ile $ 222,44 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 584,2352232899101 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 211,98030041076535 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNOWON, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%0,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 72,50K seviyesine ulaştı.

Snowflake (SNOWON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2203 Piyasa Değeri $ 726,38K$ 726,38K $ 726,38K Hacim (24 Sa) $ 72,50K$ 72,50K $ 72,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 726,38K$ 726,38K $ 726,38K Dolaşım Arzı 3,30K 3,30K 3,30K Toplam Arz 3.302,76191477 3.302,76191477 3.302,76191477 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

