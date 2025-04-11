SNX (SNX) Nedir?

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

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SNX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SNX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SNX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SNX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SNX Fiyat Geçmişi

SNX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SNX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SNX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SNX (SNX) Satın Alma

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SNX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNX / VND ₫ 16,707.6756 1 SNX / AUD A$ 1.036044 1 SNX / GBP ￡ 0.495216 1 SNX / EUR € 0.573408 1 SNX / USD $ 0.6516 1 SNX / MYR RM 2.880072 1 SNX / TRY ₺ 24.786864 1 SNX / JPY ¥ 93.70008 1 SNX / RUB ₽ 54.2457 1 SNX / INR ₹ 56.096244 1 SNX / IDR Rp 11,044.06614 1 SNX / KRW ₩ 925.56522 1 SNX / PHP ₱ 37.1412 1 SNX / EGP ￡E. 33.440112 1 SNX / BRL R$ 3.831408 1 SNX / CAD C$ 0.905724 1 SNX / BDT ৳ 79.188948 1 SNX / NGN ₦ 1,040.891904 1 SNX / UAH ₴ 26.97624 1 SNX / VES Bs 46.2636 1 SNX / PKR Rs 182.721672 1 SNX / KZT ₸ 336.740364 1 SNX / THB ฿ 21.8286 1 SNX / TWD NT$ 21.072744 1 SNX / AED د.إ 2.391372 1 SNX / CHF Fr 0.527796 1 SNX / HKD HK$ 5.0499 1 SNX / MAD .د.م 6.05988 1 SNX / MXN $ 13.26006

SNX Kaynağı

SNX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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