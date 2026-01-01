BorsaDEX+
Bugünkü canlı Somnia fiyatı 0,2452 USD. SOMI piyasa değeri ise -- USD. SOMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOMI Fiyat Bilgileri

SOMI Nedir

SOMI Whitepaper

SOMI Resmi Websitesi

SOMI Token Ekonomisi

SOMI Fiyat Tahmini

SOMI Fiyat Geçmişi

SOMI Satın Alma Kılavuzu

SOMI / İtibari Para Dönüştürücüsü

SOMI Spot

SOMI USDT-M Vadeli İşlemleri

Somnia Logosu

Somnia Fiyatı(SOMI)

1 SOMI / USD Canlı Fiyatı:

$0,2452
-%1,481D
USD
Somnia (SOMI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:36:43 (UTC+8)

Bugünkü Somnia Fiyatı

Bugünkü Somnia (SOMI) fiyatı $ 0,2452 olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut SOMI / USD dönüşüm oranı SOMI başına $ 0,2452 şeklindedir.

Somnia, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde SOMI, $ 0,2418 (en düşük) ile $ 0,2552 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOMI, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%4,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 124,93K seviyesine ulaştı.

Somnia (SOMI) Piyasa Bilgileri

$ 124,93K
$ 245,20M
1.000.000.000
SOMNIA

Şu anki Somnia piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 124,93K. Dolaşımdaki SOMI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 245,20M.

Somnia Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,2418
24 sa Düşük
$ 0,2552
24 sa Yüksek

-%0,73

-%1,48

-%4,78

-%4,78

Somnia (SOMI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Somnia fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,003683-%1,48
30 Gün$ +0,0067+%2,80
60 Gün$ -0,1416-%36,61
90 Gün$ -0,5894-%70,63
Bugünkü Somnia Fiyatı Değişimi

Bugün, SOMI, $ -0,003683 (-%1,48) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Somnia 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0067 (+%2,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Somnia 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SOMI değişimi $ -0,1416 (-%36,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Somnia 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,5894 (-%70,63) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Somnia (SOMI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Somnia Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Somnia için Fiyat Tahmini

2030 için Somnia (SOMI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SOMI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Somnia (SOMI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Somnia fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Somnia varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Somnia Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SOMI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Somnia Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Somnia ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de SOMI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Somnia satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Somnia (SOMI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Somnia anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Somnia (SOMI) Satın Alma Kılavuzu

Somnia ile Neler Yapabilirsiniz

Somnia sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Somnia (SOMI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
Piyasa Yapıcı
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
Piyasa Yapıcı
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Somnia (SOMI) Nedir?

Somnia, en hızlı ve en uygun maliyetli EVM Uyumlu Katman 1 Blok Zinciridir. Somnia, saniyede 1 milyondan fazla işlemi işleyebilen, saniyenin altında kesinleşme süresine ve son derece düşük işlem ücretlerine sahip bir blok zinciridir. Bu yüksek performans sayesinde Somnia, yalnızca finansal uygulamaların ötesine geçerek gerçek zamanlı ve tamamen zincir üstü deneyimlere olanak tanır. Somnia, büyük ölçekli oyunlar, sosyal platformlar, metaverse ekonomileri ve yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirmek için ideal bir altyapı sunar. Mimarisi, tamamen birleştirilebilir sistemleri destekleyerek geliştiricilere milyonlarca kullanıcıya ölçeklenebilen sürükleyici, akıllı ve etkileşimli dijital deneyimler yaratma gücü verir.

Somnia Kaynağı

Somnia hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Somnia Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Somnia Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Somnia ne kadar olacak?
Somnia yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Somnia fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:36:43 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Somnia Öne Çıkan Haberler

Coinbase to List SOMI and 0G Perpetual Contracts
October 9, 2025

Coinbase to List SOMI and 0G Perpetual Contracts

October 9, 2025
Coinbase Adds Two New Listings to Its Futures Market

Coinbase Adds Two New Listings to Its Futures Market
October 10, 2025

October 10, 2025
Bitcoin Exchange Coinbase Announces Listing of Two New Altcoins on Its Futures Platform! Here Are the Details
October 10, 2025

Bitcoin Exchange Coinbase Announces Listing of Two New Altcoins on Its Futures Platform! Here Are the Details

October 10, 2025
Somnia Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

SOMI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı SOMI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de SOMIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Somnia (SOMI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Somnia fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SOMI/USDC
$0,2449
-%1,44
%0,00 (USDT)
SOMI/USDT
$0,2452
-%1,44
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

$0,00000
$0,5580
$2,627
$117,01
$0,02424
$0,00001590
$0,000000000650
$0,01994
$0,0456652
$0,00005819
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

