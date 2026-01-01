Bugünkü Somnia Fiyatı

Bugünkü Somnia (SOMI) fiyatı $ 0,2452 olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut SOMI / USD dönüşüm oranı SOMI başına $ 0,2452 şeklindedir.

Somnia, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde SOMI, $ 0,2418 (en düşük) ile $ 0,2552 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOMI, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%4,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 124,93K seviyesine ulaştı.

Somnia (SOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 124,93K$ 124,93K $ 124,93K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 245,20M$ 245,20M $ 245,20M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOMNIA

Şu anki Somnia piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 124,93K. Dolaşımdaki SOMI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 245,20M.