Bugünkü Sora Oracle Fiyatı

Bugünkü Sora Oracle (SORAORACLE) fiyatı $ 0,0009122 olup, son 24 saatte % 20,59 değişim gösterdi. Mevcut SORAORACLE / USD dönüşüm oranı SORAORACLE başına $ 0,0009122 şeklindedir.

Sora Oracle, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SORAORACLE şeklindedir. Son 24 saat içinde SORAORACLE, $ 0,0007061 (en düşük) ile $ 0,0009903 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SORAORACLE, son bir saatte +%10,08 ve son 7 günde -%17,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,36K seviyesine ulaştı.

Sora Oracle (SORAORACLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,36K$ 57,36K $ 57,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Sora Oracle piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,36K. Dolaşımdaki SORAORACLE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.