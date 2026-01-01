Bugünkü Smart Pocket Fiyatı

Bugünkü Smart Pocket (SP) fiyatı $ 0,000817 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut SP / USD dönüşüm oranı SP başına $ 0,000817 şeklindedir.

Smart Pocket, şu anda piyasa değeri açısından $ 850,18K ile 2127. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,04B SP şeklindedir. Son 24 saat içinde SP, $ 0,000805 (en düşük) ile $ 0,000833 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,023315600067172444 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000807293567723985 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SP, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%27,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 104,93K seviyesine ulaştı.

Smart Pocket (SP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2127 Piyasa Değeri $ 850,18K$ 850,18K $ 850,18K Hacim (24 Sa) $ 104,93K$ 104,93K $ 104,93K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,70M$ 81,70M $ 81,70M Dolaşım Arzı 1,04B 1,04B 1,04B Maksimum Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Dolaşım Oranı %1,04 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Smart Pocket piyasa değeri $ 850,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,93K. Dolaşımdaki SP arzı 1,04B olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,70M.