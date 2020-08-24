Sperax (SPA) Nedir?

"Sperax DeFi Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir Hale Getiriyor Orijinal blok zinciri tasarımımız --- BDLS konsensüs protokolüyle inşa edilen Sperax, Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) ve Ethereum (Casper FFG) gibi diğer üst düzey BFT konsensüs tabanlı blok zincirlerine kıyasla gerçek internet ortamında oldukça güvenli ve yüksek performanslı bir blok zinciri sunar. Sperax blok zincir konsensüs altyapısının üzerine, Sperax Vakfı, halka açık blok zinciri ekosistemleri arasında bir ilk olan yerel bir çoklu para birimi stabil coin olan sCOIN'i çıkarır. İnternet kullanıcılarıyla kripto-yerel uygulamaları arasındaki alanı doldurmak amaçlanır. Sperax'ta, daha fazla insanın blok zinciri özellikli Merkeziyetsiz Finans (DeFi) uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz. 2020 Ocak ayında Sperax, Outlier Ventures, FBG Capital ve Newstyle Capital gibi önde gelen yatırımcılarla tohum finansman turunda 6 milyon USD'nin üzerinde fon sağlandı. 18 Mart 2020'de Sperax, Kore'nin en büyük kripto para topluluğu olan Cobak'ta ilk halka açık satışını başlattı. 200 bin USD'lik arz 20 dakikadan kısa bir sürede satıldı. SPA, Sperax blok zinciri için yerel fayda tokenidir. Ekosistemi besler ve ağın değerini yansıtır. SPA ayrıca token sahiplerine sistemdeki yönetim sürecine katılma hakkı verir."

Sperax, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sperax yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Sperax Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sperax, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sperax fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sperax Fiyat Geçmişi

SPA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Sperax fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Sperax (SPA) Satın Alma

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Sperax Kaynağı

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