Bugünkü Spotify Fiyatı

Bugünkü Spotify (SPOTON) fiyatı $ 581,33 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut SPOTON / USD dönüşüm oranı SPOTON başına $ 581,33 şeklindedir.

Spotify, şu anda piyasa değeri açısından $ 617,22K ile 2272. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,06K SPOTON şeklindedir. Son 24 saat içinde SPOTON, $ 575,02 (en düşük) ile $ 583,54 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 743,2286807442033 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 551,4516931219854 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPOTON, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%0,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 82,09K seviyesine ulaştı.

Spotify (SPOTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2272 Piyasa Değeri $ 617,22K$ 617,22K $ 617,22K Hacim (24 Sa) $ 82,09K$ 82,09K $ 82,09K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 617,22K$ 617,22K $ 617,22K Dolaşım Arzı 1,06K 1,06K 1,06K Toplam Arz 1.061,73404793 1.061,73404793 1.061,73404793 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Spotify piyasa değeri $ 617,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 82,09K. Dolaşımdaki SPOTON arzı 1,06K olup, toplam arzı 1061.73404793. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 617,22K.