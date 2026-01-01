Bugünkü SPDR S P 500 ETF Fiyatı

Bugünkü SPDR S P 500 ETF (SPYON) fiyatı $ 687,08 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut SPYON / USD dönüşüm oranı SPYON başına $ 687,08 şeklindedir.

SPDR S P 500 ETF, şu anda piyasa değeri açısından $ 26,69M ile 617. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 38,85K SPYON şeklindedir. Son 24 saat içinde SPYON, $ 685,36 (en düşük) ile $ 691,39 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 693,9689739832093 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 640,4052156827559 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPYON, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,41K seviyesine ulaştı.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.617 Piyasa Değeri $ 26,69M$ 26,69M $ 26,69M Hacim (24 Sa) $ 55,41K$ 55,41K $ 55,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,69M$ 26,69M $ 26,69M Dolaşım Arzı 38,85K 38,85K 38,85K Toplam Arz 38.849,95261771 38.849,95261771 38.849,95261771 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki SPDR S P 500 ETF piyasa değeri $ 26,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,41K. Dolaşımdaki SPYON arzı 38,85K olup, toplam arzı 38849.95261771. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,69M.