Bugünkü StarHeroes Fiyatı

Bugünkü StarHeroes (STARHEROES) fiyatı $ 0,002408 olup, son 24 saatte % 1,13 değişim gösterdi. Mevcut STARHEROES / USD dönüşüm oranı STARHEROES başına $ 0,002408 şeklindedir.

StarHeroes, şu anda piyasa değeri açısından $ 527,70K ile 2356. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 219,15M STARHEROES şeklindedir. Son 24 saat içinde STARHEROES, $ 0,002351 (en düşük) ile $ 0,002419 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,3053024632863512 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002347250652947234 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STARHEROES, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%7,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 76,91K seviyesine ulaştı.

StarHeroes (STARHEROES) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2356 Piyasa Değeri $ 527,70K$ 527,70K $ 527,70K Hacim (24 Sa) $ 76,91K$ 76,91K $ 76,91K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Dolaşım Arzı 219,15M 219,15M 219,15M Maksimum Arz 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Toplam Arz 549.370.352,1908067 549.370.352,1908067 549.370.352,1908067 Dolaşım Oranı %31,30 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki StarHeroes piyasa değeri $ 527,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 76,91K. Dolaşımdaki STARHEROES arzı 219,15M olup, toplam arzı 549370352.1908067. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,69M.