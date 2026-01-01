Bugünkü STBL Fiyatı

Bugünkü STBL (STBL) fiyatı $ 0,06154 olup, son 24 saatte % 8,68 değişim gösterdi. Mevcut STBL / USD dönüşüm oranı STBL başına $ 0,06154 şeklindedir.

STBL, şu anda piyasa değeri açısından $ 30,77M ile 596. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M STBL şeklindedir. Son 24 saat içinde STBL, $ 0,05236 (en düşük) ile $ 0,06292 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,6107798696411226 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03430300464926768 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STBL, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%50,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 298,46K seviyesine ulaştı.

STBL (STBL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.596 Piyasa Değeri $ 30,77M$ 30,77M $ 30,77M Hacim (24 Sa) $ 298,46K$ 298,46K $ 298,46K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 615,40M$ 615,40M $ 615,40M Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %5,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

