STEEM (STEEM) Nedir?

Steem, sosyal bilgileri depolayan ve Beyin Kanıtı algoritmasına dayalı olarak belirteçleri dağıtan açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür. Dünyanın en hızlı işlem hızı ve en büyük işlem hacmi blok zinciri olan Steem, meşgul.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.ses vb. dahil olmak üzere kullanıcı odaklı uygulamalar için birden fazla blok zinciri protokolünü destekleyebilir. Steem blok zinciri, uygulamalarının kullanıcı içeriğini, sosyal yayınları, hesap bilgilerini, JSON meta verilerini vb. bu bilgiyi paylaştığınız için. STEEM jetonları, Steem'in üç saniyelik modülü ve Delegated of Stake algoritması sayesinde üç saniyelik transferler ve ücret yok gibi sınıfının en iyisi özelliklere sahiptir.

STEEM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, STEEM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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STEEM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, STEEM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STEEM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen STEEM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

STEEM Fiyat Geçmişi

STEEM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STEEM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen STEEM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

STEEM (STEEM) Satın Alma

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STEEM Kaynağı

STEEM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: