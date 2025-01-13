SUI Fiyatı(SUI)
Bugün için SUI (SUI) mevcut fiyatı 4.3681 USD ve mevcut piyasa değeri $ 13.15B USD. SUI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar SUI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 95.43M USD
- Gün içindeki SUI fiyat değişimi -9.81%
- Dolaşımdaki arz: 3.01B USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SUI fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.47525
|-9.81%
|30 Gün
|$ -0.1995
|-4.37%
|60 Gün
|$ +1.0477
|+31.55%
|90 Gün
|$ +2.2931
|+110.51%
En güncel SUI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.67%
-9.81%
-16.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.
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Miktar
1 SUI = 4.3681 USD