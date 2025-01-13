Supra (SUPRA) Nedir?

Supra, MoveVM ile başlayan bir MultiVM Katman 1'dir. Saniyenin altında mutabakat gecikmesi ile küresel olarak dağıtılmış 300 düğümde 500.000 TPS verim sağlayan Supra, dünyanın ilk dikey olarak entegre, hepsi bir arada blok zincirini inşa ediyor. Yerel oracle fiyat beslemeleri, zincir üzerinde rastgelelik, zincirler arası iletişim ve otomasyonun yanı sıra yakında sunulacak EVM ve SolanaVM desteği ile Supra, geliştiricilere Süper dApp'ler oluşturmak için birleşik bir platformda ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor.

Supra, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Supra yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Supra Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Supra, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUPRA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Supra fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Supra Fiyat Geçmişi

SUPRA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUPRA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Supra fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Supra (SUPRA) Satın Alma

Nasıl Supra satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Supra Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Supra Kaynağı

Supra hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: