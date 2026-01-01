Bugünkü SavannaSurvival Fiyatı

Bugünkü SavannaSurvival (SVSA) fiyatı $ 0.002199 olup, son 24 saatte % 1.30 değişim gösterdi. Mevcut SVSA / USD dönüşüm oranı SVSA başına $ 0.002199 şeklindedir.

SavannaSurvival, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SVSA şeklindedir. Son 24 saat içinde SVSA, $ 0.00219 (en düşük) ile $ 0.00223 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SVSA, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde -3.52% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 46.32K seviyesine ulaştı.

SavannaSurvival (SVSA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri KLAY

Şu anki SavannaSurvival piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 46.32K. Dolaşımdaki SVSA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.20M.