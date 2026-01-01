Bugünkü Switchboard Fiyatı

Bugünkü Switchboard (SWTCH) fiyatı $ 0,02709 olup, son 24 saatte % 1,88 değişim gösterdi. Mevcut SWTCH / USD dönüşüm oranı SWTCH başına $ 0,02709 şeklindedir.

Switchboard, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,65M ile 1328. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 171,61M SWTCH şeklindedir. Son 24 saat içinde SWTCH, $ 0,02654 (en düşük) ile $ 0,02806 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,20357481128794683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,026813803136705658 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWTCH, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde -%5,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,47K seviyesine ulaştı.

Switchboard (SWTCH) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1328 Piyasa Değeri $ 4,65M$ 4,65M $ 4,65M Hacim (24 Sa) $ 57,47K$ 57,47K $ 57,47K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,09M$ 27,09M $ 27,09M Dolaşım Arzı 171,61M 171,61M 171,61M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %17,16 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Switchboard piyasa değeri $ 4,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,47K. Dolaşımdaki SWTCH arzı 171,61M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,09M.