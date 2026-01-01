Bugünkü Syndicate Fiyatı

Bugünkü Syndicate (SYND) fiyatı $ 0,05355 olup, son 24 saatte % 4,42 değişim gösterdi. Mevcut SYND / USD dönüşüm oranı SYND başına $ 0,05355 şeklindedir.

Syndicate, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SYND şeklindedir. Son 24 saat içinde SYND, $ 0,05341 (en düşük) ile $ 0,05739 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYND, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%8,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,62K seviyesine ulaştı.

Syndicate (SYND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,62K$ 57,62K $ 57,62K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,55M$ 53,55M $ 53,55M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

