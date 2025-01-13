Maple Finance Fiyatı(SYRUP)
Bugün için Maple Finance (SYRUP) mevcut fiyatı 0.1189 USD ve mevcut piyasa değeri $ 88.46M USD. SYRUP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Maple Finance Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 367.07K USD
- Gün içindeki Maple Finance fiyat değişimi -14.58%
- Dolaşımdaki arz: 743.99M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Maple Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.020295
|-14.58%
|30 Gün
|$ -0.0549
|-31.59%
|60 Gün
|$ +0.0189
|+18.90%
|90 Gün
|$ +0.0189
|+18.90%
En güncel Maple Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.09%
-14.58%
-21.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Maple, "DeFi'nin Kurumsal Borç Vericisi"dir. Maple, kurumsal kredilendirme ve DeFi'nin en iyi yönlerini birleştirerek istikrarlı ve hızlı bir büyüme sağladı. Maple, 2022 kredi krizinden daha güçlü çıktı ve DeFi kredilendirme alanının yeniden inşasında önemli bir rol oynadı. Gerçek zamanlı olarak doğrulanabilen şeffaf, yüksek teminatlı krediler sağlıyoruz. Kurumsal odağımız, emsallerimizden daha yüksek getirileri ölçeklendirmemizi ve tutarlı bir şekilde sunmamıza olanak sağladı.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Maple Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SYRUP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Maple Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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Miktar
1 SYRUP = 0.1189 USD