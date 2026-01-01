Bugünkü TAIX Fiyatı

Bugünkü TAIX (TAIX) fiyatı $ 0.0001012 olup, son 24 saatte % 2.61 değişim gösterdi. Mevcut TAIX / USD dönüşüm oranı TAIX başına $ 0.0001012 şeklindedir.

TAIX, şu anda piyasa değeri açısından $ 0.00 ile 4598. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0.00 TAIX şeklindedir. Son 24 saat içinde TAIX, $ 0.0000993 (en düşük) ile $ 0.0001043 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.000671960920599046 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.000087227128110076 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAIX, son bir saatte +0.49% ve son 7 günde -16.58% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7.96K seviyesine ulaştı.

TAIX (TAIX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4598 Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Maksimum Arz 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Toplam Arz 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Dolaşım Oranı 0.00% Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki TAIX piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7.96K. Dolaşımdaki TAIX arzı 0.00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.01M.