Bugünkü Overtake Fiyatı

Bugünkü Overtake (TAKE) fiyatı $ 0,08303 olup, son 24 saatte % 11,76 değişim gösterdi. Mevcut TAKE / USD dönüşüm oranı TAKE başına $ 0,08303 şeklindedir.

Overtake, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TAKE şeklindedir. Son 24 saat içinde TAKE, $ 0,08 (en düşük) ile $ 0,1006 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAKE, son bir saatte -%8,46 ve son 7 günde -%74,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,42M seviyesine ulaştı.

Overtake (TAKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,42M$ 1,42M $ 1,42M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,03M$ 83,03M $ 83,03M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SUI

Şu anki Overtake piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,42M. Dolaşımdaki TAKE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,03M.