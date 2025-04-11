Taraxa Coin (TARA) Nedir?

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Taraxa Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Taraxa Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Taraxa Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TARA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Taraxa Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Taraxa Coin Fiyat Geçmişi

TARA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TARA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Taraxa Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Taraxa Coin (TARA) Satın Alma

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TARA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TARA / VND ₫ 112.8793743 1 TARA / AUD A$ 0.006999657 1 TARA / GBP ￡ 0.003345748 1 TARA / EUR € 0.003874024 1 TARA / USD $ 0.0044023 1 TARA / MYR RM 0.019458166 1 TARA / TRY ₺ 0.167463492 1 TARA / JPY ¥ 0.63305074 1 TARA / RUB ₽ 0.366491475 1 TARA / INR ₹ 0.378994007 1 TARA / IDR Rp 74.615243045 1 TARA / KRW ₩ 6.253247035 1 TARA / PHP ₱ 0.2509311 1 TARA / EGP ￡E. 0.225926036 1 TARA / BRL R$ 0.025885524 1 TARA / CAD C$ 0.006119197 1 TARA / BDT ৳ 0.535011519 1 TARA / NGN ₦ 7.032410112 1 TARA / UAH ₴ 0.18225522 1 TARA / VES Bs 0.3125633 1 TARA / PKR Rs 1.234492966 1 TARA / KZT ₸ 2.275064617 1 TARA / THB ฿ 0.14747705 1 TARA / TWD NT$ 0.142370382 1 TARA / AED د.إ 0.016156441 1 TARA / CHF Fr 0.003565863 1 TARA / HKD HK$ 0.034117825 1 TARA / MAD .د.م 0.04094139 1 TARA / MXN $ 0.089586805

Taraxa Coin Kaynağı

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