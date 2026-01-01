Bugünkü TCOM Global Fiyatı

Bugünkü TCOM Global (TCOM) fiyatı $ 0,08704 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut TCOM / USD dönüşüm oranı TCOM başına $ 0,08704 şeklindedir.

TCOM Global, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TCOM şeklindedir. Son 24 saat içinde TCOM, $ 0,08665 (en düşük) ile $ 0,08766 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TCOM, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%10,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 132,30K seviyesine ulaştı.

TCOM Global (TCOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 132,30K$ 132,30K $ 132,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,04M$ 87,04M $ 87,04M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki TCOM Global piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 132,30K. Dolaşımdaki TCOM arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,04M.