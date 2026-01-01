Bugünkü TeaFi Fiyatı

Bugünkü TeaFi (TEAFI) fiyatı $ 0,02866 olup, son 24 saatte % 6,30 değişim gösterdi. Mevcut TEAFI / USD dönüşüm oranı TEAFI başına $ 0,02866 şeklindedir.

TeaFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,43M ile 1778. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,01M TEAFI şeklindedir. Son 24 saat içinde TEAFI, $ 0,01978 (en düşük) ile $ 0,03486 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5015160151442424 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,028233576540523272 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TEAFI, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%69,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,97K seviyesine ulaştı.

TeaFi (TEAFI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1778 Piyasa Değeri $ 1,43M Hacim (24 Sa) $ 57,97K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,60M Dolaşım Arzı 50,01M Maksimum Arz 300.000.000 Toplam Arz 300.000.000 Dolaşım Oranı %16,67 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

