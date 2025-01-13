Telcoin Fiyatı(TEL)
Bugün için Telcoin (TEL) mevcut fiyatı 0.004839 USD ve mevcut piyasa değeri $ 444.56M USD. TEL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Telcoin Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 94.03K USD
- Gün içindeki Telcoin fiyat değişimi -8.87%
- Dolaşımdaki arz: 91.87B USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Telcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00047061
|-8.87%
|30 Gün
|$ -0.002323
|-32.44%
|60 Gün
|$ +0.003339
|+222.60%
|90 Gün
|$ +0.003339
|+222.60%
En güncel Telcoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.81%
-8.87%
-21.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Telcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TEL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Telcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
TEL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TEL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Telcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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Telcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 TEL = 0.004839 USD