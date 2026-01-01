Bugünkü THORWallet Fiyatı

Bugünkü THORWallet (TITN) fiyatı $ 0,19731 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut TITN / USD dönüşüm oranı TITN başına $ 0,19731 şeklindedir.

THORWallet, şu anda piyasa değeri açısından $ 8,39M ile 1068. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 42,50M TITN şeklindedir. Son 24 saat içinde TITN, $ 0,19493 (en düşük) ile $ 0,20754 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,20525449537075408 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04289394631364473 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TITN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%15,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,79K seviyesine ulaştı.

THORWallet (TITN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1068 Piyasa Değeri $ 8,39M$ 8,39M $ 8,39M Hacim (24 Sa) $ 53,79K$ 53,79K $ 53,79K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 197,31M$ 197,31M $ 197,31M Dolaşım Arzı 42,50M 42,50M 42,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %4,25 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki THORWallet piyasa değeri $ 8,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,79K. Dolaşımdaki TITN arzı 42,50M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,31M.