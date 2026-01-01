Bugünkü iShares 20 Year ETF Fiyatı

Bugünkü iShares 20 Year ETF (TLTON) fiyatı $ 89,45 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut TLTON / USD dönüşüm oranı TLTON başına $ 89,45 şeklindedir.

iShares 20 Year ETF, şu anda piyasa değeri açısından $ 17,86M ile 768. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 199,67K TLTON şeklindedir. Son 24 saat içinde TLTON, $ 88,77 (en düşük) ile $ 89,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 95,25413241837782 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 84,5322239041991 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TLTON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,12K seviyesine ulaştı.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.768 Piyasa Değeri $ 17,86M$ 17,86M $ 17,86M Hacim (24 Sa) $ 58,12K$ 58,12K $ 58,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,86M$ 17,86M $ 17,86M Dolaşım Arzı 199,67K 199,67K 199,67K Toplam Arz 199.671,97840692 199.671,97840692 199.671,97840692 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki iShares 20 Year ETF piyasa değeri $ 17,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,12K. Dolaşımdaki TLTON arzı 199,67K olup, toplam arzı 199671.97840692. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,86M.