Bugünkü TONO Fiyatı

Bugünkü TONO (TONO) fiyatı $ 0,00001946 olup, son 24 saatte % 4,32 değişim gösterdi. Mevcut TONO / USD dönüşüm oranı TONO başına $ 0,00001946 şeklindedir.

TONO, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TONO şeklindedir. Son 24 saat içinde TONO, $ 0,00001851 (en düşük) ile $ 0,000024 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TONO, son bir saatte +%1,67 ve son 7 günde -%15,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 380,12K seviyesine ulaştı.

TONO (TONO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 380,12K$ 380,12K $ 380,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 973,00K$ 973,00K $ 973,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONOMY

Şu anki TONO piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 380,12K. Dolaşımdaki TONO arzı -- olup, toplam arzı 50000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 973,00K.