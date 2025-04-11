Polytrade (TRADE) Nedir?

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Polytrade yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- TRADE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Polytrade hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Polytrade satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Polytrade Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Polytrade, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRADE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Polytrade fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Polytrade Fiyat Geçmişi

TRADE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TRADE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Polytrade fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Polytrade (TRADE) Satın Alma

Nasıl Polytrade satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Polytrade Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TRADE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRADE / VND ₫ 4,432.81608 1 TRADE / AUD A$ 0.2748792 1 TRADE / GBP ￡ 0.1313888 1 TRADE / EUR € 0.1521344 1 TRADE / USD $ 0.17288 1 TRADE / MYR RM 0.7641296 1 TRADE / TRY ₺ 6.5763552 1 TRADE / JPY ¥ 24.8636016 1 TRADE / RUB ₽ 14.39226 1 TRADE / INR ₹ 14.884968 1 TRADE / IDR Rp 2,930.169052 1 TRADE / KRW ₩ 245.567396 1 TRADE / PHP ₱ 9.8524312 1 TRADE / EGP ￡E. 8.8739304 1 TRADE / BRL R$ 1.0165344 1 TRADE / CAD C$ 0.2403032 1 TRADE / BDT ৳ 21.0101064 1 TRADE / NGN ₦ 276.1654272 1 TRADE / UAH ₴ 7.157232 1 TRADE / VES Bs 12.27448 1 TRADE / PKR Rs 48.4790096 1 TRADE / KZT ₸ 89.3426552 1 TRADE / THB ฿ 5.7880224 1 TRADE / TWD NT$ 5.592668 1 TRADE / AED د.إ 0.6344696 1 TRADE / CHF Fr 0.1400328 1 TRADE / HKD HK$ 1.33982 1 TRADE / MAD .د.م 1.607784 1 TRADE / MXN $ 3.5163792

Polytrade Kaynağı

Polytrade hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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