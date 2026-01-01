Bugünkü Tradoor Fiyatı

Bugünkü Tradoor (TRADOOR) fiyatı $ 1,5053 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut TRADOOR / USD dönüşüm oranı TRADOOR başına $ 1,5053 şeklindedir.

Tradoor, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TRADOOR şeklindedir. Son 24 saat içinde TRADOOR, $ 1,3961 (en düşük) ile $ 1,6552 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRADOOR, son bir saatte +%1,23 ve son 7 günde +%29,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 730,40K seviyesine ulaştı.

Tradoor (TRADOOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 730,40K$ 730,40K $ 730,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,32M$ 90,32M $ 90,32M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

