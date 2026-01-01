Bugünkü Tracer Fiyatı

Bugünkü Tracer (TRCR) fiyatı $ 0,0006466 olup, son 24 saatte % 1,55 değişim gösterdi. Mevcut TRCR / USD dönüşüm oranı TRCR başına $ 0,0006466 şeklindedir.

Tracer, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4552. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 TRCR şeklindedir. Son 24 saat içinde TRCR, $ 0,0006194 (en düşük) ile $ 0,000658 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,014238421365938952 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000637266377143801 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRCR, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde -%15,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 12,03K seviyesine ulaştı.

Tracer (TRCR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4552 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 12,03K$ 12,03K $ 12,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,08M$ 8,08M $ 8,08M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000 Toplam Arz 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki Tracer piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 12,03K. Dolaşımdaki TRCR arzı 0,00 olup, toplam arzı 12500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,08M.