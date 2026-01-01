Bugünkü Trillions Fiyatı

Bugünkü Trillions (TRILLIONS) fiyatı $ 0,0008817 olup, son 24 saatte % 4,96 değişim gösterdi. Mevcut TRILLIONS / USD dönüşüm oranı TRILLIONS başına $ 0,0008817 şeklindedir.

Trillions, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TRILLIONS şeklindedir. Son 24 saat içinde TRILLIONS, $ 0,0007369 (en düşük) ile $ 0,0009989 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRILLIONS, son bir saatte +%1,12 ve son 7 günde +%75,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,73K seviyesine ulaştı.

Trillions (TRILLIONS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,73K$ 55,73K $ 55,73K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 881,70K$ 881,70K $ 881,70K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri PLASMA

Şu anki Trillions piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,73K. Dolaşımdaki TRILLIONS arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 881,70K.