Bugünkü Trustswap Fiyatı

Bugünkü Trustswap (TRUSTSWAP) fiyatı $ 0,04524 olup, son 24 saatte % 14,48 değişim gösterdi. Mevcut TRUSTSWAP / USD dönüşüm oranı TRUSTSWAP başına $ 0,04524 şeklindedir.

Trustswap, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,52M ile 1343. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M TRUSTSWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde TRUSTSWAP, $ 0,04444 (en düşük) ile $ 0,05528 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,02240699 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0125283595814 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRUSTSWAP, son bir saatte -%0,47 ve son 7 günde +%10,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 38,99K seviyesine ulaştı.

Trustswap (TRUSTSWAP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1343 Piyasa Değeri $ 4,52M$ 4,52M $ 4,52M Hacim (24 Sa) $ 38,99K$ 38,99K $ 38,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,52M$ 4,52M $ 4,52M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.995.164,26708125 99.995.164,26708125 99.995.164,26708125 Arz Tarihi 2020-07-10 00:00:00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

