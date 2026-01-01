Bugünkü Taiwan Semiconductor Fiyatı

Bugünkü Taiwan Semiconductor (TSMON) fiyatı $ 306,64 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut TSMON / USD dönüşüm oranı TSMON başına $ 306,64 şeklindedir.

Taiwan Semiconductor, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,40M ile 1880. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,57K TSMON şeklindedir. Son 24 saat içinde TSMON, $ 303,86 (en düşük) ile $ 308,81 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 623,2084597697356 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 228,88466810009672 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TSMON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%2,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,54K seviyesine ulaştı.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1880 Piyasa Değeri $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Hacim (24 Sa) $ 78,54K$ 78,54K $ 78,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Dolaşım Arzı 4,57K 4,57K 4,57K Toplam Arz 4.568,60944522 4.568,60944522 4.568,60944522 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

